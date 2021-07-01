Вирусолог рассказал, надо ли вакцинироваться переболевшим "ковидом"

Если человек переболел "ковидом", то у него формируется иммунитет на клеточном уровне, который делает ненужной срочную вакцинацию.

Вирусолог: не спешите с ревакцинацией!

Об этом рассказал в программе "Точка зрения" вирусолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Клеточный иммунитет

На своём примере он пояснил, что переболел "ковидом" в начале года, и титры на антитела к коронавирусу через некоторое время не показывали наличие иммунного ответа. Однако так случилось, что пришлось ухаживать за тяжелобольным "ковидным" родственником, и после контакта с ним титры снова показали высокий результат. При этом никаких симптомов заболевания у Виталия Зверева не было. Это говорит о том, что сработал иммунитет на клеточном уровне.

По словам эксперта, при повторном столкновении с коронавирусом организм быстро мобилизует средства борьбы, потому что клеточный иммунитет сохраняет информацию об антигенах после прививки. Антитела могут исчезать, а клеточный иммунитет сохранится.

Его уровень сегодня определяют, но анализ очень дорогостоящий, сейчас в этом плане в научных кругах идёт работа.

Нужна ли ревакцинация?

Виталий Зверев подчеркнул, что тем, кто уже вакцинировался не надо ревакцинироваться, тем более той же вакциной, что и в первый раз, это антинаучно. Если же есть обратные научные разработки, то властям их надо представить. Пока же ясно, что ревакцинация может нанести существенный ущерб здоровью.

Вирусолог отметил, что список побочных эффектов от любого препарата обычно становится известным через пять лет после начала его испытания. Сейчас вакцинация против коронавируса — это большой эксперимент.

О долгосрочных побочных эффектах никто ничего пока не знает: ни в России, ни за рубежом. Впрочем, как и о долговременности действия вакцин.

Клеточный иммунитет тоже не вечен, например, для кори он составляет 10 лет, но нужно время, чтобы об этом говорить определённо.

Эксперт рассказал, отдавать ли предпочтение российским вакцинам или зарубежным и можно ли заболеть и умереть после вакцинации.

Также Виталий Зверев оценил действия властей по введению обязательной вакцинации.

Смотрите подробно в программе "Точка зрения" в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, YouTube, Facebook на странице Pravda. Ru. Ведёт программу Любовь Степушова.