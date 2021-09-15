За очередной "ковидный указ" Байдена вот-вот объявят "медицинским Гитлером"

Около половины штатов США объединились против "антиковидной политики" администрации Джо Байдена, потребовавшего введения обязательной вакцинации.

В начале недели стало известно, что 26 штатов: Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Канзас, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния и Вайоминг - готовы подать (а некоторые уже это сделали) в суд на президента из-за его "мандата масок".

штаты, несогласные с антиковидной политикой Байдена

"Губернаторы этих штатов подготовили совместное заявление, в котором предупреждают: Байдену не сойдёт с рук навязывание "уханьских уколов" жителям, которые решили для себя, что им они не нужны", — сообщает медицинский портал NaturalNews. com. "Президент не имеет полномочий требовать, чтобы американцы делали инъекции из-за своей работы в частном бизнесе, — написал в твиттере губернатор Миссисипи Тейт Ривз. — Вакцина сама по себе спасает жизнь, но этот неконституционный шаг ужасает. Это все еще Америка, и мы все еще верим в свободу от тиранов”.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт напомнил, что роль правительства заключается не в том, чтобы "диктовать частному бизнесу, что ему делать”:

"Президент Байден в очередной раз демонстрирует свое полное пренебрежение свободами личности и правами государств, — написал он в Twitter. — Пока я буду губернатором, в Оклахоме не будет правительственных мандатов на вакцинацию".

Брайан Кемп, Джорджия:

"Я буду использовать все законные возможности, доступные штату Джорджия, чтобы остановить это вопиюще незаконное вмешательство администрации Байдена”.

Генри Макмастер, Южная Каролина:

"Американская мечта превратилась в кошмар при президенте Байдене и радикальных демократах. Они объявили войну капитализму, сунули нос в Конституцию и дали полномочия нашим врагам за рубежом. Будьте уверены, мы будем сражаться с ними до самых врат ада, чтобы защитить свободу и средства к существованию каждого жителя Южной Каролины”.

Как отмечает издание, "фашистская программа" Джо Байдена "уже вызывает массовое сопротивление и волнения по всей стране". При этом пользователи соцсетей указывают на "слабость" американских законов:

"Если бы у нашего законодательного органа была хоть какая-то опора, все это могло бы закончиться, — написал один из комментаторов в Citizen Free Press. — Но вместо этого, что они делают? Беги и прячься, и пусть этот страдающий манией величия Байден взбесится!”

С чего всё началось

На прошлой неделе Джо Байден подписал указ, о новых противоковидных мерах в стране. Речь в документе идёт об обязательной вакцинации госслужащих и работников крупных компаний.

Блогосфера немедленно взорвалась:

"Белый дом объявил войну 80 миллионам американцев!"

В ответ Байден заявил, что отстранит губернаторов от власти, если они не будут выполнять его требования по вакцинации:

"Если они не помогут — если эти губернаторы не помогут нам победить пандемию, я использую свою президентскую власть, чтобы убрать их с дороги” (цитата NaturalNews. com). "Конечно, "убрать их с дороги” означает, что Байден планирует попытаться арестовать и отстранить губернаторов, а затем править Америкой как диктаторский тиран. По сути, Байден только что начал гражданскую войну в Америке и доказал, почему он должен быть отстранен от власти (и почему демократам вообще никогда нельзя доверять какую бы то ни было политическую власть)" — резюмирует медицинский портал.

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