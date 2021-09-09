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Сотрудников Белого дома будут увольнять за отказ от вакцинации

Мир

В случае отказа сотрудника федерального правительства США делать прививку от коронавируса, его могут уволить с работы. Об этом заявила пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Джен Псаки.

Сотрудников Белого дома будут увольнять за отказ от вакцинации

В ходе встречи с журналистами, помощник американского лидера утвердительно ответила на вопрос о том, предусматривают ли дисциплинарные меры за отказ от вакцинации увольнение госслужащих.

"Всё верно, — сказала Псаки. — Но надеюсь, до этого не дойдет. Наша роль, конечно, заключается в том, чтобы донести до федеральных госслужащих информацию о безопасности, эффективности и доступности вакцин".

Напомним, ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден намерен созвать глобальный саммит для решения вопросов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Белый дом уже разослал соответствующие уведомления правительствам ряда государств, однако официальных приглашений на саммит пока никому не поступало.

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Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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