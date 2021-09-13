На Украине раскритиковали идею секретаря СНБО о переходе на латиницу

Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" раскритиковала инициативу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который предложил отказаться от кириллицы и перейти на латиницу.

По мнению Данилова, украинские дети должны начать изучение английского языка с детского сада. Он хочет, чтобы на Украине говорили на двух языках — украинском и английском. Последний он назвал языком цивилизованного общения.

В партии "Оппозиционная платформа" назвали идею Данилова "бредом", поскольку переход на латиницу приведёт к уничтожению огромного наследия украинской литературы. Если реализовать эту идею, то страна останется без оригинальных произведений классиков, таких как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко, Михаил Коцюбинский и так далее, отметили в оппозиционной партии.

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