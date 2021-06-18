Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над затопленным Крымом

Крым очень долго просил воды и наконец допросился, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В Крыму сейчас творится что-то несусветное, и тем, кого угораздило оказаться в этот момент в отпуске, например, в Ялте, искренне не позавидуешь. Однако на Украине умудряются даже погодные аномалии поставить в вину "оккупантам".

Выступая на брифинге по итогам заседания СНБО Украины 18 июня, Алексей Данилов рассказал о борьбе с засухами, угрожающими "незалежной". В качестве одной из климатических инициатив он привёл идею президента Украины Владимира Зеленского высадить миллиард деревьев за три года. А в качестве контрастного примера вспомнил о текущей ситуации в Крыму, где сейчас бушует циклон и идут ливневые дожди.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте. И там такое, к большому сожалению, произошло. Господь бог дал им слишком много воды сразу", — цитирует его агентство УНИАН.

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