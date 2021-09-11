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В Раде заговорили о прямых закупках российского газа

Мир

Украине приходится переплачивать за российский газ вследствие отказа от закупок напрямую. Такое положение дел в эфире телеканала "Наш" обрисовала депутат Верховной рады Анна Скороход.

В Раде заговорили о прямых закупках российского газа

"Мы покупаем газ по реверсу. То есть он идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ затем берём и доплачиваем за транзит туда-назад", — пояснила Скороход.

Ввиду необоснованных затрат, депутат считает, что Украине следует попробовать выйти с Россией на переговоры по вопросу закупки сырья. В первую очередь, для понимания — "а можно ли вообще договориться".

Напомним, Украина с 2015 года не ведёт прямых закупок газа у России и перекупает его в Европе. Год назад страна полностью перешла на закупку газа по так называемому виртуальному реверсу. При этом Киев не раз заявлял, что прямой импорт "голубого топлива" из России "поставил бы под угрозу суверенитет страны".

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Любовь Степушова
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