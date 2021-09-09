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Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Политика

Цена на российский газ для Белоруссии сохранится на нынешнем уровне в 2022 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"В результате длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", — цитирует Путина РБК.

Одновременно с этим, по словам российского лидера, до 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

"Также предусмотрено заключение договора об объединении рынка нефти и нефтепродуктов, и договора о едином рынке электроэнергии", — подытожил Владимир Путин.

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Пресс-конференция Путина и Лукашенко по итогам переговоров — LIVE
Автор: Максим Антипцев, Куратор: Олег Артюков
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