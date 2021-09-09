Аналитик рассказал, почему в Европе подорожала цена на газ

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему в цена на газ в Европе превысила 700 долларов за одну тысячу кубометров.

По словам Юшкова, на стоимость газа в Европе значительное влияние оказывают цены на газ в Азии. Поскольку цены на "голубое топливо" в азиатских странах выше, то производители сжиженного природного газа направляют танкеры со своей продукцией именно туда, чтобы получить больше прибыли. Таким образом, Азия переманила всех поставщиков газа, и Европа осталась в дефиците, что и привело к росту цен, сказал эксперт в беседе с RT.

В этом году весь СПГ ушёл в Азию, где не только выше цены на газ, но и выше потребность в нём, поскольку Китай и Индия занимают лидирующие места по численности населения среди стран мира.

Чтобы получить танкер сжиженного газа, Европе теперь приходится выставлять цену, похожую на азиатскую, отметил Юшков.

Ещё одной причиной роста цен является тот фактор, что европейцы не запаслись газом в подземных хранилищах, добавил аналитик.

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