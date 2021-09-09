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Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России

Экономика

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг установила новый рекорд, превысив 700 долларов за баррель. И чем выше цены на газ, тем громче упрёки в адрес нашей страны. Вполне вероятно, что мы стоим на пороге очередной антироссийской кампании. Если она уже не началась.

Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России

Девятого сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4 доллара, а в 17.25 по московскому времени достигла максимума — 700,2 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе стабильно высокие вот уже на протяжении нескольких месяцев. Недостаток газа стал причиной и медленного заполнения европейских хранилищ газа, что создает дополнительные проблемы.

Между тем, всё громче звучат голоса, что в таком положении дел виновата Россия. В частности, британская Daily Express приводит мнение "некоторых экспертов" о том, что это президент России якобы специально создает газовый кризис в Европе, сокращая объемы поставок. Но, собственно, ничего нового — в любой кризисной ситуации виноваты Россия и ее президент…

Британское издание цитирует некоего профессора Майкла Брэдшоу. Который, в общем-то, высказывает здравую мысль, что у России нет никакого интереса создавать проблемы европейским потребителям, поскольку это может негативно сказаться на её репутации как надежного поставщика.

В то же время Россия не может и не должна по условному щелчку европейских пальцев поставить столько газа и так быстро, как это Европе понадобится. Во-первых, есть интересы российских потребителей. Во-вторых, есть технические ограничения.

Пока, наверное, рано говорить, что против нашей страны разворачивается очередная пропагандистская кампания. Вот когда к "экспертам" присоединятся политики, тогда можно будет сказать, что да, кампания началась. В значительной степени это будет зависеть от того, что будет дальше с ценами на газ в Европе.

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Автор: Олег Артюков
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