Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг установила новый рекорд, превысив 700 долларов за баррель. И чем выше цены на газ, тем громче упрёки в адрес нашей страны. Вполне вероятно, что мы стоим на пороге очередной антироссийской кампании. Если она уже не началась.

Девятого сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 669,4 доллара, а в 17.25 по московскому времени достигла максимума — 700,2 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе стабильно высокие вот уже на протяжении нескольких месяцев. Недостаток газа стал причиной и медленного заполнения европейских хранилищ газа, что создает дополнительные проблемы.

Между тем, всё громче звучат голоса, что в таком положении дел виновата Россия. В частности, британская Daily Express приводит мнение "некоторых экспертов" о том, что это президент России якобы специально создает газовый кризис в Европе, сокращая объемы поставок. Но, собственно, ничего нового — в любой кризисной ситуации виноваты Россия и ее президент…

Британское издание цитирует некоего профессора Майкла Брэдшоу. Который, в общем-то, высказывает здравую мысль, что у России нет никакого интереса создавать проблемы европейским потребителям, поскольку это может негативно сказаться на её репутации как надежного поставщика.

В то же время Россия не может и не должна по условному щелчку европейских пальцев поставить столько газа и так быстро, как это Европе понадобится. Во-первых, есть интересы российских потребителей. Во-вторых, есть технические ограничения.

Пока, наверное, рано говорить, что против нашей страны разворачивается очередная пропагандистская кампания. Вот когда к "экспертам" присоединятся политики, тогда можно будет сказать, что да, кампания началась. В значительной степени это будет зависеть от того, что будет дальше с ценами на газ в Европе.