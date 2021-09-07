Германия назвали условие отказа от решения суда по "Северному потоку — 2"

Политолог из Германии Александр Рар считает, что решение дюссельдорфского суда не сможет остановить или прервать работу нового газопровода "Северный поток — 2".

Он уверен в том, что решение Евросоюза о газовой директиве может нарушить суровая зима.

"В случае холодов Евросоюз не вспомнит о директивах и станет просить помощи у России", — сказал Рар в интервью газете "Московский комсомолец".

По его словам, украинская система ГТС уже устарели и может в любую минуту дать сбой.

"Спасение придёт со стороны России по двум русским газопроводам", — подчеркнул политолог.

Он уверен, что газовая директива ЕС — это инструмент дискриминации.

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