Bloomberg: "Газпром" является угрозой для Европы

Группа европейских аналитиков считает, что "Газпром", наращивая запасы газа в своих подземных хранилищах, представляет угрозу для европейских стран.

Собеседники Bloomberg уверены в том, что России достаточно всего 80% газа для того, чтобы отопительный сезон был успешным.

Собеседники издания уверены, что главная российская газовая компания сможет обойтись в этом отопительном сезоне с 80 процентами газа, который она поставляет в европейские страны.

Они считают, что за два месяца до начала сезона отопления "Газпром" сможет закачать в резервуары достаточно газа.

Группа экономистов считает, что компания снизить цену на газ и пересмотрит приоритеты.

Ранее эксперты отмечали, что в России возникла угроза дефицита газа. В конце августа Европа недополучили от "Газпрома" необходимые поставки газа. Причиной тому стала авария на заводе дочерней структуры "Газпрома" в Новом Уренгое.

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