В США испугались новейшей российской ракеты "Буревестник"

Сообщается о "явных признаках подготовки к испытаниям ядерной крылатой ракеты".

Американский телеканал CNN со ссылкой на данные, полученные со спутников, сообщил, что Россия планирует провести испытания новейшей межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник". На снимках, сделанных коммерческим спутником компании Capella Space, якобы изображен полигон Панково, расположенный на архипелаге Новая Земля.

Эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Миддлберийского института рассказали CNN о том, что на этих кадрах есть "явные признаки подготовки к испытаниям ядерной крылатой ракеты". Российское оружие в соответствии с классификацией НАТО названо в публикации кодовым словом Skyfall.

"Буревестник" — новейшая система оружия, представляющая собой межконтинентальную крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой, способной нести ядерную боеголовку. По словам российских военных, она является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в США обеспокоены появлением новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

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