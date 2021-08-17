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"Её нельзя уничтожить": в США испугались новой российской гиперзвуковой ракеты

Мир » Северная Америка » США и Канада

Средства ПРО, имеющиеся у НАТО, не в состоянии перехватить ракету.

"Её нельзя уничтожить": в США испугались новой российской гиперзвуковой ракеты

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, посвященный российской гиперзвуковой ракете "Циркон".

По информации издания, ракета уже находится в эксплуатации и представляет серьезную угрозу. "Циркон" имеет дальность действия от одной до двух тысяч километров и способен без особых проблем противостоять авианосным ударным группам ВМС США, предостерегает The National Interest.

Журнал пишет, что корабль "Адмирал Головко" будет штатным носителем "Цирконов", а имеющимися на вооружении стран НАТО средствами ПРО вряд ли возможно перехватить ракету, летящую с гиперзвуковой скоростью

Около месяца назад издание Popular Mechanics утверждало, что США не могут противостоять российской "вселяющей ужас" ракете "Циркон", являющейся истинным "гиперзвуковым монстром". Американский журнал напомнил, что "Циркон" может развить скорость от семи до девяти чисел Маха, что не даст его противнику достаточного времени для уничтожения ракеты.

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Ракета "Циркон" перевернула представления об идеальном оружии сдерживания
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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