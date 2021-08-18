Сбежавший президент Афганистана украл из казны 169 млн долларов

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны, взяв с собой 169 миллионов долларов из государственной казны.

Дипломат назвал побег афганского президента "предательством государства и нации" и добавил, что Гани украл 169 миллионов долларов из казны.

Посол отметил, что признает в качестве главы Афганистана вице-премьера Амруллу Салеха. Агбар сослался на конституцию страны, в которой прописано, что "в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности".

По словам посла, он обратится в Интерпол с просьбой арестовать Ашрафа Гани и привлечь его к международному суду.

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