Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт

Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани покинул свою страну с таким количеством денег, что они не могли поместиться в его вертолете, и он был вынужден оставить немного наличных в аэропорту.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Кабуле Никиту Ищенко пишет РИА Новости.

В беседе с изданием Ищенко назвал побег Гани "красноречивой характеристикой падения "режима”:

"Четыре машины были набиты деньгами. Они пытались разместить все деньги на вертолете, но не все поместились. Часть денег осталась лежать на асфальте", — рассказал он, не вдаваясь в подробности.

Напомним, что Гани стал президентом Афганистана в сентябре 2014 года. Тогда впервые в истории страны власть была передана демократическим путем. С момента своего избрания Гани поддерживал тесные отношения с США, которые закачали в страну почти триллион долларов. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году Университетом Брауна в США, Вашингтон потратил около $978 млрд в Афганистане и Пакистане с 2001 года.

В воскресенье боевики движения "Талибан*" (организация запрещена в РФ) вошли в столицу страны Кабул и заявили, что 20-летняя война окончена, поскольку он взяли под свой контроль весь Афганистан.

Ашраф Гани чуть раньше страну покинул, заявив, что подал в отставку, чтобы предотвратить любое кровопролитие в столице.