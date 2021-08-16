Al Jazeera: президент Афганистана сбежал из страны в Ташкент

В понедельник утром телекомпания Al Jazeera со ссылкой на личного телохранителя президента Афганистана Ашрафа Гани сообщила, что сбежавший из страны лидер вместе с женой прибыл в столицу Узбекистана.

"Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент", — заявил источник телеканала.

Напомним, ранее сам Гани подал в отставку и покинул страну, мотивировав свой отъезд желанием "избежать бойни".

Шафик Хамдам, бывший советник Гани, который сейчас находится в Вашингтоне, раскритиковал его решение бежать из Афганистана:

"Это позор. Мне стыдно. Люди чувствуют себя брошенными, люди чувствуют себя преданными, — сказал Хамдам Аль-Джазире. — После стольких лет усилий и стольких лет инвестиций он оставил черный след в истории демократии в Афганистане. Он сам сбежал со своей командой, и у него не было даже мысли о миллионах людей, которые живут в нищете, которые живут в неопределенности, и которые теперь остались жить при режиме талибов”.