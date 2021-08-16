Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны

В воскресенье, 15 августа, новостные ленты мировых информагентств взорвала новость о том, что в Афганистане талибы захватили столицу страны. Сообщалось о нескольких взрывах в ключевых местах Кабула, включая президентский дворец и посольство США, которое было эвакуировано ранее в тот же день.

Сразу после этого стало известно, что президент страны Ашраф Гани бежал из Кабула.

Куда именно уехал афганский лидер, неизвестно. По данным канала Al Arabiya, полученным им от "высокопоставленного чиновника МВД Афганистана", Гани "уехал в Таджикистан", но подтверждения этому нет. Талибы заявили, что "проверяют его местонахождение".

Афганцы в соцсетях называют своего президента "трусом” за то, что он "оставил их в хаосе".

Поздним вечером Ашраф Гани объяснил своё решение, опубликовав пост в Facebook, где написал, что он уехал, чтобы предотвратить "массовые убийства" и "кровопролитие".

© facebook @ashrafghani.af, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

В том же посте Гани заявил, что с этого дня именно талибы несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" афганского народа.

Согласно распространенным представителями движения "Талибан"* сообщениям, они заняли Кабул, "не встретив никакого сопротивления".

* запрещенная в РФ организация