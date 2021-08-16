В воскресенье, 15 августа, новостные ленты мировых информагентств взорвала новость о том, что в Афганистане талибы захватили столицу страны. Сообщалось о нескольких взрывах в ключевых местах Кабула, включая президентский дворец и посольство США, которое было эвакуировано ранее в тот же день.
Сразу после этого стало известно, что президент страны Ашраф Гани бежал из Кабула.
Куда именно уехал афганский лидер, неизвестно. По данным канала Al Arabiya, полученным им от "высокопоставленного чиновника МВД Афганистана", Гани "уехал в Таджикистан", но подтверждения этому нет. Талибы заявили, что "проверяют его местонахождение".
Афганцы в соцсетях называют своего президента "трусом” за то, что он "оставил их в хаосе".
Поздним вечером Ашраф Гани объяснил своё решение, опубликовав пост в Facebook, где написал, что он уехал, чтобы предотвратить "массовые убийства" и "кровопролитие".
В том же посте Гани заявил, что с этого дня именно талибы несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" афганского народа.
Согласно распространенным представителями движения "Талибан"* сообщениям, они заняли Кабул, "не встретив никакого сопротивления".
* запрещенная в РФ организация
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу". А каким должен быть правильный завтрак?