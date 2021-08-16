EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Восемь проблем со здоровьем, от которых уберегут бананы
Экологичный способ похорон прокомментировал священник РПЦ
5 причин полюбить чай из ромашки
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Эксперт назвал Пугачёву несчастной
Кэмерон Диаз объяснила, почему завершила карьеру в кино
Погиб мэр родного города Зеленского
"ВПР нужна прежде всего учителю": Кравцов оценил идею о рейтинге школ
Суд ограничил доступ к "Глазу Бога", который собирал персональные данные

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны

Мир

В воскресенье, 15 августа, новостные ленты мировых информагентств взорвала новость о том, что в Афганистане талибы захватили столицу страны. Сообщалось о нескольких взрывах в ключевых местах Кабула, включая президентский дворец и посольство США, которое было эвакуировано ранее в тот же день.

Сразу после этого стало известно, что президент страны Ашраф Гани бежал из Кабула.

Куда именно уехал афганский лидер, неизвестно. По данным канала Al Arabiya, полученным им от "высокопоставленного чиновника МВД Афганистана", Гани "уехал в Таджикистан", но подтверждения этому нет. Талибы заявили, что "проверяют его местонахождение".

Афганцы в соцсетях называют своего президента "трусом” за то, что он "оставил их в хаосе".

Поздним вечером Ашраф Гани объяснил своё решение, опубликовав пост в Facebook, где написал, что он уехал, чтобы предотвратить "массовые убийства" и "кровопролитие".

© facebook @ashrafghani.af, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик
© facebook @ashrafghani.af, автоматический перевод сервиса "Яндекс.Переводчик"

В том же посте Гани заявил, что с этого дня именно талибы несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" афганского народа.

Согласно распространенным представителями движения "Талибан"*  сообщениям, они заняли Кабул, "не встретив никакого сопротивления".

* запрещенная в РФ организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Более тысячи погибших: землетрясение "перевернуло" Гаити
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны
В России готовят к запуску сервис по поиску "работы мечты"
Восемь проблем со здоровьем, от которых уберегут бананы
Экологичный способ похорон прокомментировал священник РПЦ
5 причин полюбить чай из ромашки
Пригожин рассказал, как Соединённые Штаты поступают с партнёрами
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Эксперт назвал Пугачёву несчастной
Кэмерон Диаз объяснила, почему завершила карьеру в кино
Популярное
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро

Завтрак диетологи называют самым важным приёмом пищи. Народная мудрость с ними солидарна. Даже пословица есть: "Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу". А каким должен быть правильный завтрак?

Полезный завтрак: с чего начинается утро
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*
Здоровье
Врачи назвали симптомы "скрытного" рака
Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер Любовь Степушова Иезуитское наказание: Меркель не останется на "Крымской платформе" Любовь Степушова Василий Амирджанов Лавров поддержал дискуссию о западных стереотипах Василий Амирджанов
США и Канада. Новости и аналитика
Многодетная мама перестала работать медсестрой и решила зарабатывать обнажёнкой
Происшествия
В центре Москвы киргизы устроили массовый спарринг
Талибы полностью захватили власть в Афганистане
Мир. Новости мира
Талибы полностью захватили власть в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников