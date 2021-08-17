Бегство президента Афганистана сорвало сделку между властями и талибами

Поступок Ашрафа Гани застал врасплох все стороны, участвующие в конфликте.

Агентство Bloomberg сообщило, что бегство президента Афганистана Ашрафа Гани разорвало все соглашения, ранее заключенные между властями страны и "Талибаном"* о двухнедельном прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства. Об этом изданию рассказали источники, знакомые с деталями соглашения.

По словам агенства, соглашение было достигнуто в ходе переговоров, прошедших в Дохе при участии США, и предполагала разделение власти в Афганистане и ее мирную передачу после того, как Ашраф Гани уйдет в отставку. Подразумевалось, что прекращение огня в стране позволит экс-президенту Хамиду Карзаю и другим чиновникам заключить сделку о разделении властных полномочий с боевиками.

Быстрое продвижение талибов стало большой неожиданностью даже для них самих, но бегство Гани застало врасплох все стороны, включая окружение президента, и разорвало соглашение. Теперь переговорщикам будет трудно убедить движение отказаться от абсолютной власти в стране, отмечает источник агенства.

Нынешние переговоры в Дохе направлены на обеспечение мирной передачи власти новому правительству, состоящему из представителей всех без исключения слоев афганского общества, объяснили источники.

* Запрещенная в России террористическая организация

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