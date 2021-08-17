В Киеве задержали людей, уничтоживших советские декорации

Советские автоматы с водой и холодильник с мороженым не понравились киевлянам.

В эфире телеканала "Украина 24" было показано задержание нескольких человек, сломавших специальные декорации, выполненные в советской стилистике и установленные в Киеве на аллее Героев Небесной Сотни к празднованию Дня независимости Украины.

Декорации установили возле мемориала павшим участникам "евромайдана". Среди них были советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные "стены квартир" с бытом СССР. Позже стало известно, что киевский мэр Виталий Кличко приказал демонтировать данные объекты.

17 августа неизвестные, скрывающие свои лица масками, появились на аллее в центре Киева, где были установлены декорации, и выразили свое возмущение их принадлежностью к СССР, после чего принялись уничтожать объекты.

Полицейские, присутствовавшие на аллее, не смогли препятствовать нарушителям, и в дело вмешались представители спецназа. Они задержали трех хулиганов. Обстановка в центре украинской столицы, на данный момент, не вызывает опасений.

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