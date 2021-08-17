Эксперт заявил о превращении Украины в страну третьего мира

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько дал оценку развития Украины, отмечающей 24 августа 30-летие своей независимости. По словам политолога, на Украине продолжаются деиндустриализация, депопуляция и разрушение инфраструктур.

По мнению Безпалько, за эти годы Украина из государства, равного по уровню промышленного развития Франции или Китаю, превратилась в страну третьего мира. Эксперт отмечает, что территориально Украина расположена в Европе, но по уровню развития находится ближе к африканскому континенту:

"Достижения имперского и советского периода, которые Украина получила в 1991 году без всякой борьбы за независимость, в значительной степени сейчас утеряны", — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Безпалько считает, что в стране продолжаются деиндустриализация, депопуляция и разрушение инфраструктур. После распада СССР Украина лишилась 60% своего ВВП, и подобных потерь не наблюдалось даже у африканских стран, находящихся на военном положении, напоминает политолог.

Также эксперт обратил внимание, что на Украине сформирован особый экономический тип государства, когда все прибыли приватизируются, а убытки — распределяются между гражданами.

По словам Безпалько, граждане Украины не хотят жить в стране и массово уезжают за рубеж, даже не пытаясь протестовать против сложившейся ситуации.

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