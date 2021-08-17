Украинская власть в лучшем духе ситкомов готовится к новому сезону. Только последствия подготовки могут оказаться сосем не такими, на которые рассчитывает президентский Офис.
Своими наблюдениями за происходящим в Незалежной поделился политолог Александр Кочетков.
По его словам, команда Владимира Зеленского "прямо сейчас" демонстрирует "чудеса слаженности":
Последнее, по словам Кочеткова, делается намеренно, чтобы "вывести из равновесия Кремль и его дипломатическую обслугу".
Как указал украинский политолог в своей колонке на портале "Главред", "всю ляпоту" портит немецкий канцлер.
"Дело даже не в том, что перед визитом к Владимиру Зеленскому Ангела Меркель заезжает к Владимиру Путину: ну хочется заслуженной фрау поработать гонцом, приносящим плохие известия — ее дело. Обидка именно в хронологии ее приезда".
Дабы объяснить "коварство немецкой канцлер", Кочетков провел аналогию:
Друзья приходят на день рождения и празднуют вместе с именинником до самого конца. Начальник может себе позволить заехать в любой момент праздника, ведь его задача — показать, как он виновника торжества ценит.
А в день "перед торжеством" обычно "заезжают только кредиторы — мол, гулять собрался? Ну, гуляй-гуляй, не забывай только, что время ответа по обязам приближается неуклонно", — констатирует киевский политолог.
К слову, напомним, согласно слитому в интернет списку принявших приглашение поучаствовать в "шабаше" — "Крымской платформе", Ангела Меркель это событие планирует проигнорировать.
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