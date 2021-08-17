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Как Меркель испортит Украине "всю ляпоту", рассказал киевский политолог

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинская власть в лучшем духе ситкомов готовится к новому сезону. Только последствия подготовки могут оказаться сосем не такими, на которые рассчитывает президентский Офис.

Своими наблюдениями за происходящим в Незалежной поделился политолог Александр Кочетков.

По его словам, команда Владимира Зеленского "прямо сейчас" демонстрирует "чудеса слаженности":

  • СБУ прессует радикалов, чтобы они не вздумали вдруг заскучать или забузить и выйти на улицы;
  • усиленными темпами формируется "зелёный комсомол", который должен будет — если вдруг что — выступить на публичную защиту власти;
  • нардепы "рассыпались по стране, как помидоры" и буквально с лупой ищут примеры успехов власти и если находят, громогласно о них вещают;
  • Дмитрий Разумков в амплуа грозного ревизора прокатился по стране, показав всем украинцам, что Рада бдит и блюдёт их интересы;
  • подготовка к помпезной "Крымской платформе" идёт полным ходом — с подробным освещением "каждого чиха".

Последнее, по словам Кочеткова, делается намеренно, чтобы "вывести из равновесия Кремль и его дипломатическую обслугу".

Красота? А вот и нет

Владимир Зеленский, Ангела Меркель
 

Как указал украинский политолог в своей колонке на портале "Главред", "всю ляпоту" портит немецкий канцлер.

"Дело даже не в том, что перед визитом к Владимиру Зеленскому Ангела Меркель заезжает к Владимиру Путину: ну хочется заслуженной фрау поработать гонцом, приносящим плохие известия — ее дело. Обидка именно в хронологии ее приезда".

Дабы объяснить "коварство немецкой канцлер", Кочетков провел аналогию:

Друзья приходят на день рождения и празднуют вместе с именинником до самого конца. Начальник может себе позволить заехать в любой момент праздника, ведь его задача — показать, как он виновника торжества ценит.

А в день "перед торжеством" обычно "заезжают только кредиторы — мол, гулять собрался? Ну, гуляй-гуляй, не забывай только, что время ответа по обязам приближается неуклонно", — констатирует киевский политолог.

К слову, напомним, согласно слитому в интернет списку принявших приглашение поучаствовать в "шабаше" — "Крымской платформе", Ангела Меркель это событие планирует проигнорировать.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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