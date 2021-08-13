Иезуитское наказание: Меркель не остаётся на "Крымской платформе"

Германия ставит Украину в унизительное положение пред "Крымской платформой". Причитания Киева Ангеле Меркель надоели.

Меркель не остаётся на "Крымской платформе"

Киев неожиданно объявил в начале месяца, что уходящая из политики канцлер Германии Ангела Меркель посетит Киев 22 августа.

Меркель прибывает в столицу Украины накануне важного мероприятия — "Крымской платформы", которое стартует 23 августа (накануне праздника Дня независимости — 24 августа) и, по всей видимости, улетает в тот же день, не посетив его.

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "международный форум" "шабашем".

"Вот, через неделю состоится очередной шабаш — "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", — отметил министр.

Отказ Меркель присутствовать на "шабаше", а тем более проездом из Москвы, где она встретится с Владимиром Путиным, выглядит унизительно для бандеровцев, но старшему научному сотруднику Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимиру Оленченко он "вполне понятен", так как это искусственный проект, где будут "очередные причитания со стороны киевских властей, что им надо помочь и материально, и политически".

В комментарии для Pravda. Ru эксперт отметил, что киевские власти катастрофически теряют популярность, и участие в проекте канцлера ФРГ подняло бы их авторитет у украинцев, и, может быть, у европейской общественности.

"Но Меркель — опытный политик. Не только она, но и другие руководители европейских государств от участия уклонились. Даже, как мы знаем, американцы уклонились от этого, хотя они наиболее такие последовательные сторонники нынешних украинских властей", — уточнил Владимир Оленченко.

О чём причитает Киев

Прежде всего Киев недоволен договорённостями между Берлином и Вашингтоном по поводу "Северного потока -2", в которых, якобы "озабоченности" Украины не приняты во внимание. Гарантии Берлина в том, что новая схема движения газа в Европу не нанесёт ущерб интересам Украины, остались для Киева расплывчатыми и неубедительными. Владимир Зеленский и ряд других украинских политиков до сих пор не устают делать заявления о "продолжении борьбы" с газопроводом до "победного конца".

Берлин, действительно, ничего Украине не гарантирует, тем более, не собирается перекрывать свой вентиль на "Северном потоке-2", если Россия остановит транзит газа через Украину. По одной простой причине — Берлин не будет снижать конкурентноспособность своих предприятий, которые получат дешёвый российский газ. Но, весьма вероятно, что какие-то деньги Германия вложит в "зелёные" украинские проекты, однако, очевидно, что попросит сначала политической стабильности, потому что немецкий бизнес не пойдёт на Украину без решения проблемы Донбасса.

Поэтому вторым вопросом переговоров будет настойчивая просьба об имплементации "формулы Штайнмайера", что Киев категорически делать не хочет. То есть вступать в переговоры с Луганском и Донецком о проведении выборов на подконтрольных им территориях с последующей передачей Украине контроля над границей с Россией.

Об этом условии Меркель заявила 12 июля на совместной пресс-конференции с Зеленским. Берлин без всяких экивоков даёт понять, что Украина должна пройти свою часть пути по реинтеграции Донбасса.

Внедрение "формулы Штайнмайера", по словам Владимира Оленченко, это официальная позиция Германии, поэтому канцлер будет на этом настаивать и во время визита в Киев

"Меркель скажет то, что ей выгодно, а не то, что хотело бы от нее услышать киевское руководство" — подчеркнул Владимир Оленченко.

Германия по-прежнему выступает против членства Украины в НАТО и не желает продавать Украине оружие. Всё это говорит о намерениях Меркель показать Зеленскому, что Киеву надо заниматься не проблемой "возвращения Крыма", а наведением порядка на тех территориях, что остались под его контролем, иначе непременно будет хуже.

От результатов визита канцлера будет зависеть и исход "Крымской платформы". Если оптимизма у Киева не прибавится, то мероприятие будет забыто в архиве, как и дальнейшие усилия по "возвращению" Крыма.

Меркель обеспечит преемственность своим решениям

Владимир Оленченко уверен, что Ангела Меркель уходит с поста канцлера, но остаётся в большой политике и будет стараться обеспечить преемственность принятым решениям, в том числе по Украине.

"Меркель ушла с позиции председателя Христианско-демократического Союза и, соответственно, не будет претендовать на пост канцлера. Но не надо упрощать и думать, что она вообще политикой не будет заниматься. Она этого не говорила. И это не в её интересах. Она остается влиятельной политической фигурой в Германии, влиятельной политической фигурой в ведущей партии Германии — ХДС. И к ней с уважением, с вниманием относятся и в ХСС, и в Социал-демократической партии", — сказал Владимир Оленченко.

Читайте по теме: "Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины

Почему Россия не должна "проспать" момент смещения Зеленского

Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.