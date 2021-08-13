В Сеть слили список участников "Крымской платформы"

Появившиеся в четверг заявления Киева о том, что список изъявивших намерение принять участие в "Крымской платформе" стран будет "засекречен из-за резких оценочных заявлений со стороны России", оказались пустым звуком.

Почти сразу после них в интернет был слит полный (на текущий момент) поименный перечень будущих "решателей судьбы Крыма".

Слив произошёл через известный украинский политический Telegram-канал "Шептун".

Если данный список не "утка", то документ довольно интересный.

Как следует из пометок, приехать на Украину согласились далеко не все приглашённые.

Например,

Джо Байден, Камалла Харрис и глава Пентагона Ллойд Остин официального ответа на приглашение не дали, но "их, скорее, не стоит ожидать".

и глава Пентагона официального ответа на приглашение не дали, но "их, скорее, не стоит ожидать". Энтони Блинкен же участие подтвердил.

же участие подтвердил. уже согласился прибыть на саммит — причём вместе со своей заместительницей.

А вот руководство Германии и Франции ехать обсуждать Крым не планируют — судя по пометкам в списке.

Не удивили латвийцы, литовцы, эстонцы и поляки — они приедут непременно.

Неожиданно отказался приезжать президент Грузии.

Но самое интересное — это отсутствие желания посетить Украину и поговорить на тему Крыма у Юлии Навальной, жены сидящего в тюрьме российского блогера Алексея Навального. Комментарий напротив её фамилии — "отказалась, плохо для политической карьеры". Вот так.

Позиция России

Сергей Лавров

Комментируя новость о том, что на саммит "Крымская платформа", организуемый президентом Украины Владимиром Зеленским, приедут представители более чем трех десятков стран, которые хотят и готовы обсуждать способы "восстановления контроля" над полуостровом, глава российского МИД завил:

"Поддержка Запада подталкивает Зеленского к все более экстремальным действиям в достижении своих политических целей. Форум "Крымская платформа" продолжит воспитывать неонацистский и расистский менталитет нынешнего украинского правительства”.

Говоря об желании иностранцев участвовать в мероприятии, Сергей Лавров подчеркнул, что:

"США, ЕС и другие сторонники претензий Киева ведут себя позорно".

Напомним, мероприятие будет приурочено к 30-летию независимости Украины от Советского Союза и пройдет 24 августа. Украина ожидает гостей как минимум из 37 государств.

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