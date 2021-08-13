Появившиеся в четверг заявления Киева о том, что список изъявивших намерение принять участие в "Крымской платформе" стран будет "засекречен из-за резких оценочных заявлений со стороны России", оказались пустым звуком.
Почти сразу после них в интернет был слит полный (на текущий момент) поименный перечень будущих "решателей судьбы Крыма".
Слив произошёл через известный украинский политический Telegram-канал "Шептун".
Если данный список не "утка", то документ довольно интересный.
Как следует из пометок, приехать на Украину согласились далеко не все приглашённые.
Например,
Комментируя новость о том, что на саммит "Крымская платформа", организуемый президентом Украины Владимиром Зеленским, приедут представители более чем трех десятков стран, которые хотят и готовы обсуждать способы "восстановления контроля" над полуостровом, глава российского МИД завил:
"Поддержка Запада подталкивает Зеленского к все более экстремальным действиям в достижении своих политических целей. Форум "Крымская платформа" продолжит воспитывать неонацистский и расистский менталитет нынешнего украинского правительства”.
Говоря об желании иностранцев участвовать в мероприятии, Сергей Лавров подчеркнул, что:
"США, ЕС и другие сторонники претензий Киева ведут себя позорно".
Напомним, мероприятие будет приурочено к 30-летию независимости Украины от Советского Союза и пройдет 24 августа. Украина ожидает гостей как минимум из 37 государств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе.