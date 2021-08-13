В Шотландии четырёхлетние дети смогут "менять гендер" без ведома родителей

В Шотландии детям с четырёх лет позволят "менять гендер" без согласия родителей. Власти рекомендуют педагогам обращаться к школьникам и малышам из подготовительных классов в зависимости от пола и имени, которые выбрал сам ребёнок.

Кроме того, исходя из нововведений, дети могут использовать любой туалет. В учебниках появятся трансгендерные герои и ролевые модели. Также для школьной формы должны предусмотреть гендерно-нейтральные варианты.

Правозащитница Марион Калдер, которая возглавляет организацию For Women Scotland, негативно высказалась об инициативе властей. По словам активистки, правительство ущемляет права родителей. До этого решения в шотландском обществе и без того спокойно относились к экспериментам детей с переодеваниями.

Член социал-демократической партии Ширли-Энн Сомервиль заявил, что новые нормы не пропагандируют медицинскую смену пола. Их сформулировали для защиты детской психики.

Ранее Датский этический совет предложил властям норму о юридической смене пола для детей 10-12 лет. Левые парти и социал-демократы одобрили идею.

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