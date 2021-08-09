Журналисты американского Vogue впервые поместили на обложку трансгендера. По замыслу редакторов, модель олицетворяет борьбу со стандартами красоты. Фотографию можно посмотреть на официальном Instragram-аккаунте.
Помимо трансгендерной модели Ариэль Николсон, на снимке улыбаются:
На фотографии девушки сидят в офисе Vogue рядом с сотрудником, который редактирует сентябрьский разворот.
Их фотографировал Итан Джеймс Грин. Создатели этого номера признались:
"В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии".
Впервые трансгендер попал на обложку журнала Vogue в 2017 году. Это была бразильская 20-летняя модель Валентина Сампайо.
Ранее Vogue Scandinavia поместили на обложку фотографию шведской активистки Греты Тунберг вместе с её лошадью Стренгур. Над снимком работали Ирис и Маттиас Александров Клум.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.