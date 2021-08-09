"Новое поколение в моде": американский Vogue поместил на обложку трансгендера

Журналисты американского Vogue впервые поместили на обложку трансгендера. По замыслу редакторов, модель олицетворяет борьбу со стандартами красоты. Фотографию можно посмотреть на официальном Instragram-аккаунте.

Помимо трансгендерной модели Ариэль Николсон, на снимке улыбаются:

плюс-сайз модели Юми Ню и Прешес Ли;

Белла Хадид;

Кайя Гербер;

Шерри Ши;

американская модель южносуданского происхождения Анок Яй;

дочь Мадонны Леон Лурдес.

На фотографии девушки сидят в офисе Vogue рядом с сотрудником, который редактирует сентябрьский разворот.

Их фотографировал Итан Джеймс Грин. Создатели этого номера признались:

"В этом выпуске восемь американских моделей, представляющих новое поколение в моде, встретились с Vogue, чтобы поразмышлять о меняющейся индустрии".

Впервые трансгендер попал на обложку журнала Vogue в 2017 году. Это была бразильская 20-летняя модель Валентина Сампайо.

Ранее Vogue Scandinavia поместили на обложку фотографию шведской активистки Греты Тунберг вместе с её лошадью Стренгур. Над снимком работали Ирис и Маттиас Александров Клум.

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