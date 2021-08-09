Власти Финляндии одобрили вакцинацию подростков

С 9 августа власти Финляндии начали прививать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет, сообщат ТАСС.

Подросткам будут вводить препараты компаний Pfizer и Moderna, отметили в финском министерстве по социальным делам и здравоохранению страны.

Несовершеннолетние граждане получили право самостоятельно принимать решение, делать прививку или нет. Согласие родителей для этого не требуется.

"Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учётом его возраста и уровня развития", — пояснили в ведомстве.

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