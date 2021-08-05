COVID "помолодел" - в "красной зоне" люди от 18 до 34 лет

Пятая часть пациентов с COVID, находящихся в настоящее время в больницах по всему миру, — молодые люди возрасте от 18 до 34 лет.

Об этом сообщает ведущий собственную статистику пандемии университет Хопкинса.

Аманда Притчард, новая глава службы здравоохранения Великобритании, призвала молодых людей сделать прививку:

"Нет никаких сомнений в том, что вакцинация удерживает людей вне больниц и спасает жизни", — сказала она (цитата Daily Mail).

По данным NHS,

около 20% пациентов, находящихся в настоящее время в больницах с коронавирусом, являются молодыми людьми.

В начале пандемии таких было 5,4%, во вторую волну — 20%.

Это не означает, что вирус теперь представляет большую угрозу для молодежи. Вместо этого он показывает, как "сработала" вакцинация десятков тысяч пожилых людей — во всех странах именно они первыми получали прививки.

Врачи по всему миру призывают людей "не откладывать поход за вакциной", поскольку это "самый простой и пока самый надёжный способ защитить себя, свою семью и своих друзей".

Напомним, по последним данным ВОЗ в мире уже более 200 миллионов человек "близко познакомились" с коронавирусом.

Впрочем, отмечает Daily Mail, есть и хорошая новость:

официальные данные показывают, что число госпитализаций сократилось на 19,1% по сравнению с прошлой неделей.

Эпидемиологи связывают это с тем, что в ряде стран прививки от COVID уже начали делать детям старше 12 лет.

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