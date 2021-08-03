МВФ обрадовал Украину "подарком ко дню независимости"

Часть денег, выделенных МВФ для восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса, достанется Украине. В офисе Зеленского этому очень рады.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд принял беспрецедентное решение выделить рекордные 650 млрд долларов для "оживления" мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Эти деньги планируется распределить между "наиболее уязвимыми" странами.

Украине из этих денег достанется 2,7 млрд долларов. Эта сумма будет передана стране безвозмездно и без каких-либо дополнительных условий, сообщает "Свободная пресса".

Неизвестно, стало ли это решение МВФ следствием риторики президента Украины Владимира Зеленского, обвинявшего фонд в "несправедливом отношении" к Украине. В любом случае, в офисе Зеленского этой новости очень рады и считают выделенную сумму "хорошим подарком" к 30-летней годовщине независимости.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику", — заявил по этому поводу Владимир Зеленский.

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