МВФ выделит займы на $650 млрд для оживления мировой экономики

Международный валютный фонд одобрил выделение странам-членам специальных прав заимствования (СДР) на общую сумму $650 млрд.

Деньги будут перераспределены между странами, которые больше всего нуждаются в них для смягчения последствий пандемии, в зависимости от их доли участия в МВФ. Общее назначение СДР вступит в силу 23 августа 2021 года.

Например, Аргентина, которая имеет долю 0,67 %, получит $4.400 млн, которые она будет использовать для погашения процентов по долгам перед тем же органом, как признала несколько недель назад вице-президент Кристина Киршнер.

"Это историческое решение - крупнейшее распределение СДР в истории МВФ и вливание настроения в мировую экономику в момент беспрецедентного кризиса, - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. - Распределение СДР принесет пользу всем членам, удовлетворит глобальную потребность в долгосрочных резервах, создаст доверие и повысит устойчивость и стабильность мировой экономики. Это особенно поможет нашим наиболее уязвимым странам, которые борются с последствиями коронавирусного кризиса".

Кроме того, глава Фонда заявила, что они будут продолжать "активно сотрудничать со странами в выявлении жизнеспособных вариантов, позволяющих добровольно направлять СДР из самых богатых стран-членов в самые бедные и уязвимые, поддерживать их восстановление после пандемии и обеспечивать устойчивый и устойчивый рост".

Кроме того, агентство изучает возможность того, что страны-члены, занимающие сильные внешние позиции, добровольно распределят часть своих СДР для расширения кредитов странам с низким уровнем дохода, которые они могут получить через целевой фонд МВФ для борьбы с нищетой и роста (ФФКСП), механизм, который в настоящее время не требует процентов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

СДР является международным резервным активом, созданным в 1969 году МВФ в дополнение к официальным резервам стран-членов.

Он основан на корзине из пяти основных валют: доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и британского фунта.