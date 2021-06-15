"Потом всё остальное": Зеленский объяснил МВФ, как работать с Украиной

Напомнить представителям МВФ о важности правильных решений решил украинский президент Владимир Зеленский. Он уверен, что в Фонде поступают по отношении к Киеву не совсем справедливо.

Зеленский высказался касательно МВФ для представителей иностранных СМИ, выдержки приведены на его официальном сайте. Президент уверен, что в МВФ поступили неверно, выдвинув для Украины такие же требования, как и для других стран. Однако власти Украины буквально вынуждены выбирать другие (то есть не такие, как в прочих странах) направления реформ — ведь Украина

"… восьмой год находится в состоянии войны".

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное", — заявил президент.