Напомнить представителям МВФ о важности правильных решений решил украинский президент Владимир Зеленский. Он уверен, что в Фонде поступают по отношении к Киеву не совсем справедливо.
Зеленский высказался касательно МВФ для представителей иностранных СМИ, выдержки приведены на его официальном сайте. Президент уверен, что в МВФ поступили неверно, выдвинув для Украины такие же требования, как и для других стран. Однако власти Украины буквально вынуждены выбирать другие (то есть не такие, как в прочих странах) направления реформ — ведь Украина
"… восьмой год находится в состоянии войны".
"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война.
Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное", — заявил президент.
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