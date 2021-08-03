EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уголовное дело завели из-за гибели рабочих химкомбината в Ростовской области
Не мытьём, так катаньем: Польша хочет поучаствовать в сертификации "СП-2"
Google: если мы вам нужны, приобретите Android поновее
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Ливни в центральной провинции Китая: 302 погибших, 50 пропавших без вести
На российской космической станции будет спецотсек для туристов
Кудрин: российская экономика устарела, но потенциал у неё хороший
МВФ выделит займы на $650 млрд для оживления мировой экономики
Нарышкин: в российские выборы будут активно вмешиваться

Американский министр сменит статус ради визита на "Крымскую платформу"

Мир

Анонс визита на Крымскую платформу американского министра транспорта Пита Буттиджича многих удивил: что, собственно, делать министру транспорта на подобном мероприятии? Однако в США, как оказалось, подготовились: Буттиджич поедет на саммит, сменив статус.

Американский министр сменит статус ради визита на "Крымскую платформу"

Как уточнила для УНН первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, на Украину приедет не "министр транспорта", а "представитель президента США".

"Человек, который приедет — министр транспорта, он не приедет как министр транспорта — он приедет в другом статусе, в статусе представителя президента США. Это важно. Для нас важно участие США как страны, поэтому здесь надо понимать этот акцент", — уточнила она.

А в целом власти Украины не разочарованы — в Киеве понимают, что у политиков вроде Джо Байдена или Камалы Харрис

"…есть большая очередь на встречи".

Напомним, что старт "Крымская платформы" намечен на 23 августа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Киев – Крым. Что реально изменит "Крымская платформа"
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
24 российских дипломата по распоряжению Госдепа уедут домой 3 сентября
Уголовное дело завели из-за гибели рабочих химкомбината в Ростовской области
Талибы в Афганистане взялись за крупные города: идёт бой за Лашкар-Гах
Змагары подозревают киевских нацистов в убийстве пропавшего главы своей диаспоры
Не мытьём, так катаньем: Польша хочет поучаствовать в сертификации "СП-2"
Google: если мы вам нужны, приобретите Android поновее
"Голос Америки": модернизация российского Транссиба - это ни разу не о политике
Ливни в центральной провинции Китая: 302 погибших, 50 пропавших без вести
GT: в пандемии виноват крупнейший распространитель вируса - США
В "разборки" США и КНР в Южно-Китайском море вмешалась Германия
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Мир. Новости мира
Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Мир. Новости мира
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников