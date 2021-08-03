Американский министр сменит статус ради визита на "Крымскую платформу"

Анонс визита на Крымскую платформу американского министра транспорта Пита Буттиджича многих удивил: что, собственно, делать министру транспорта на подобном мероприятии? Однако в США, как оказалось, подготовились: Буттиджич поедет на саммит, сменив статус.

Как уточнила для УНН первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, на Украину приедет не "министр транспорта", а "представитель президента США".

"Человек, который приедет — министр транспорта, он не приедет как министр транспорта — он приедет в другом статусе, в статусе представителя президента США. Это важно. Для нас важно участие США как страны, поэтому здесь надо понимать этот акцент", — уточнила она.

А в целом власти Украины не разочарованы — в Киеве понимают, что у политиков вроде Джо Байдена или Камалы Харрис

"…есть большая очередь на встречи".

Напомним, что старт "Крымская платформы" намечен на 23 августа.

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