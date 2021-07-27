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США определились, кого пошлют на "Крымскую платформу"

Мир

Вашингтон наконец-то определился, кого же послать на саммит "Крымская платформа". Штаты представит министр транспорта Пит Буттиджич.

США определились, кого пошлют на "Крымскую платформу"

Напомним, что "Крымская платформа", столь ожидаемая Киевом, намечена на 23 августа. На следующий день, 24 августа, Украина будет праздновать День независимости.

Подробности о том, что приедет именно Буттиджич, рассказал в ходе выступления на телевидении народный депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев. Деталей об американском министре он приводить не стал, однако открытые данные по Буттиджичу говорят о следующем:

  • представляет демократов;
  • является открытым геем;
  • в 2014 году нёс службу в Афганистане;
  • в феврале 2020 года победил на праймериз Демократической партии в Айове, однако с марта решил в президентской кампании участия не принимать;
  • умеет играть на гитаре и на фортепиано.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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