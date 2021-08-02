Вслед за Армией США: ожидается новая волна беженцев из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен обеспокоен уровнем жестокости боевиков запрещенной в России организации "Талибан"*, проявляемой на занятых террористами территориях Афганистана. В связи с этим американский Госдепартамент принял решении выдавать право новым группам афганцев получать статус беженцев.

Со ссылкой на официальный источник ТАСС сообщает, что раннее получить укрытие в США могли лишь те жители Афганистана, которые имели соответствующий стаж работы и квалификацию. Однако, во время присутствия ВС США на территории республики, среди помогавшего им местного населения были и те, кто не располагал возможностью получить статус беженца.

В соответствии с новым решением Госдепартамента, требования к Афганцам на получение возможности проживать в США, снизятся.

По официальным данным, на сейчас количество потенциальных беженцев из Афганистана составляет в районе 18 тыс человек. Также учитываются и члены их семей - около 53 тыс человек. Итого примерно 73 тысячи афганцев смогут получить визы.

Напоминаем, что согласно решению президента США Джо Байдена, в апреле этого года американская Армия начала покидать свои позиции на территории Афганитсна. Кампания по урегулированию ситуации в регионе продлилась почти 20 лет и стала самой продолжительной в истории армии США. В связи с ослаблением присутствия американцев в Афганистане укрепилось влияние радикальной террористической организации "Талибан"*.

"Талибан"* - запрещенная в России исламистская террористическая организация.

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