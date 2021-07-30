"У нас отвратительная система": генинспектор США о выводе войск из Афганистана

Генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко подвел неутешительные итоги двадцатилетнего присутствия американских войск в регионе.

По мнению инспектора правительства, главной причиной неудачи стала переоценка собственных сил: превратить находящийся в состоянии гражданской войны и экономического спада Афганистан в ближневосточную Норвегию, как планировало руководство США, было за этот срок просто невозможно.

В качестве второй проблемы Сопко выделил лживость должностных лиц, которые каждый раз обещали американскому народу, что победа уже близка:

"Мы столько раз "добивались перелома", что развернулись на 360 градусов. Мы как волчок. Вот проблема Афганистана".

Далее генинспектор подверг критике внешнюю политику США в целом, напомнив о провалах в других регионах, куда вводили войска.

"У нас отвратительная кадровая система. У нас отвратительная система госзакупок", — подытожил он свое выступление.

Напоминаем, что 14 апреля текущего года Джозеф Байден отдал приказ закончить афганскую операцию. Она оказалась самой затяжной в истории армии США и к тому же провальной. Спустя считанные недели после вывода американских войск баланс сил в регионе склонился в сторону радикальных исламистских организаций.

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