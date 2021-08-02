Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*

Продолжаются стычки между солдатами правительственной армии Афганистана и боевиками запрещённой в России террористической организации "Талибан"*. Согласно сообщению минобороны, в течение последних суток было ликвидировано 455 террористов.

При этом 232 боевика были ранены. Операции правительственных войск проходили в 15 районах, среди которых Кандагар, Герате, Бадгисе и другие.

Представители террористического движения "Талибан"* сообщили об убийстве "нескольких" военных в районах Парвана и Нангархара.

Ранее "Москва 24" сообщала, что Евросоюз отказался признать легитимность власти боевиков в Афганистане, в случае её военного захвата.

* "Талибан" - запрещённая в России террористическая организация.

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