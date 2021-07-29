Зелёный тоталитаризм угрожает Эстонии: мнение лидера консервативной партии о ЕС

На портале Uued Uudised лидер Эстонской консервативной партии (EKRE) Мартин Хельме высказался по поводу экологической политики Евросоюза. По его мнению все новые и новые законопроекты, связанные с защитой окружающей среды, вводятся, чтобы сделать суверенитет республики фиктивным.

В борьбе с "зелёной революцией" Хельме не исключает возможности выхода Эстонии из ЕС. Также лидер консерваторов написал о том, что новые налоги, которыми облагается промышленность, ослабляют страну и работают на благо Центральной Европы, нарушая баланс сил в альянсе.

"А нам взамен предлагаются на кончике пальца гранты и проекты социальной помощи".

В своей колонке политический деятель коснулся и темы повсеместного вредоносного регулирования расхода денежных средств.

"все больше налогов, убивающих труд, и все больше субсидий на поддержку нежизнеспособных отраслей".

Все усилия Брюсселя направлены на централизацию ЕС и сокращение свобод отдельных небольших государств на его периферии. Этих целей заинтересованные страны добиваются под видом внедрения "зеленой" экономики.

"Нас снова сделают провинцией без права голоса".

На данный момент в ЕС уже одобрен проект по введению налоговых санкций на ввоз импортных товаров из стран, не соответствующих экологическим требованиям Брюсселя.

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