Не "зелёные" и на год: в ЕП высказались по поводу "ковид-сертификатов"

Новости о "ковид-сертификатах", которые планирует вводить ЕС: возникли споры касательно сроков. Если ранее в Еврокомиссии (ЕК) говорили о "зелёных сертификатах" и достаточно размыто сообщали про сроки их действия, то теперь за дело взялись эксперты Европарламента (ЕП).

Напомним, что позиция Европарламента предполагает идею, которая, по сути "замещает" те самые "зелёные сертификаты" от Еврокомиссии. По версии ЕП, стоит ввести сертификаты о вакцинации, действительные максимум год.

"В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый "сертификат ЕС COVID-19" — вместо цифрового "зелёного сертификата", предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше", — указано в переговорной позиции ЕП, которую успешно утвердили в Брюсселе 29 апреля.

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