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Не "зелёные" и на год: в ЕП высказались по поводу "ковид-сертификатов"

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Новости о "ковид-сертификатах", которые планирует вводить ЕС: возникли споры касательно сроков. Если ранее в Еврокомиссии (ЕК) говорили о "зелёных сертификатах" и достаточно размыто сообщали про сроки их действия, то теперь за дело взялись эксперты Европарламента (ЕП).

Не "зелёные" и на год: в ЕП высказались по поводу "ковид-сертификатов"

Напомним, что позиция Европарламента предполагает идею, которая, по сути "замещает" те самые "зелёные сертификаты" от Еврокомиссии. По версии ЕП, стоит ввести сертификаты о вакцинации, действительные максимум год.

"В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии.

Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый "сертификат ЕС COVID-19" — вместо цифрового "зелёного сертификата", предложенного Еврокомиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше", — указано в переговорной позиции ЕП, которую успешно утвердили в Брюсселе 29 апреля.

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Саммит ЕС: вакцины и сертификаты вакцинации
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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