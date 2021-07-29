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Экс-президент Грузии рассказал о неприятном "ярлыке" страны

Мир

Мнение о том, какой именно "ярлык" (причём не самого приятного свойства) имеет сегодня Грузия, высказал экс-президент страны Георгий Маргвелашвили.

Экс-президент Грузии рассказал о неприятном "ярлыке" страны

Маргвелашвили выступил на канале "Палитраньюс", где разъяснил ситуацию с "Грузинской мечтой". Напомним, что ранее лидеры правящей грузинской партии вышли из соглашения, заключённого между властями страны и представителями оппозиции. Соглашение касалось путей выхода из политического кризиса, который Грузия никак не может остановить.

Решение "Грузинской мечты", считает Маргвелашвили, ударит по имиджу страны на международной арене. Оно является ничем иным, как "наглостью", причём последствия этой "наглости" отразятся как на населении страны, так и на международных партнёрах Тбилиси.

"Это государство, которое никакие соглашения не соблюдает. Оно уже имеет ярлык международного мошенника со стажем. Как жить гражданину в этом государстве?", — заявил экс-президент.

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Протесты в Грузии: чего добивается оппозиция и как реагирует "Грузинская мечта". 28.02.2021
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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