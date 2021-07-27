Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи

Народный артист России Лев Лещенко предпочёл покинуть Грузию после того как выяснилось, что ему совсем не рады в этой маленькой, но очень гордой стране.

Лев Валерьянович прибыл в Грузию по приглашению депутатов правящей партии. Однако его визит не остался без внимания и оппозиционно настроенных политиков. Знаменитому баритону недвусмысленно намекнули, что он может повторить участь журналиста Владимира Познера, ранее неосмотрительно приехавшего в Грузию из России, чтобы отметить свой день рождения.

Лещенко собирался отдохнуть на одном из грузинских курортов. Однако это странное "грузинское гостеприимство" смутило певца до такой степени, что он предпочёл свернуть свои курортные планы и поспешил вернуться обратно в Россию, сообщает "Свободная пресса".

А Россия, как известно — суровая и угрюмая страна. Здесь никто друг другу не улыбается и не спрашивает как дела. Но почему-то здесь безопасней, чем много где.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.