Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил кадровые перестановки в силовых структурах. Сегодня он уволил главу Генштаба и командующего объединённых сил.

Пока не совсем понятно, играет Володя Зеленский в солдатиков или в шахматы, но рокировки в украинских силовых структурах продолжаются. Ранее свой пост покинул глава МВД Арсен Аваков (по собственному желанию). Затем Зеленский отправил в отставку главу Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака, посетовав на "отсутствие синергии" между ВСУ и Минобороны. Сегодня в отставку отправились ещё двое высокопоставленных военных.

В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба Сергея Корнийчука и командующего объединённых сил Владимира Кравченко. Соответствующие документы опубликованы на сайте офиса украинского президента.

На должность начальника генерального штаба Украины назначен Сергей Шаптала, ранее возглавлявший войска оперативного командования "Запад" в Донбассе. Новым командующим объединённых сил стал генерал-майор ВСУ Александр Павлюк.

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