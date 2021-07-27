Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку. Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Причина отставки — "отсутствие синергии".
Ранее пост министра внутренних дел покинул Арсен Аваков, личность на Украине одиозная и очень влиятельная. Оценивая его отставку, эксперты пришли к выводу, что Аваков решил дистанцироваться от ставшего "токсичным и бесполезным" Зеленского, поскольку метит занять место следующего президента Украины. И вот — следующая отставка.
В отличие от Авакова, который ушёл сам, Хомчака "ушёл" сам Зеленский. Дело, как объяснил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, не в профессиональных качествах главнокомандующего ВСУ.
"Он (президент Украины Владимир Зеленский) не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооружёнными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты", — приводит его слова РИА Новости.
Настоящей причиной увольнения Руслана Хомчака может быть его нежелание "решить крымский вопрос" военными, силовыми методами, предположил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. У Зеленского в последнее время и так зрада за зрадой, а тут ещё и Крым никак не возвращается.
"Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку-2" без него договорились. А тут ещё и генерал не желает штурмовать полуостров, да ещё и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет: сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернёт бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причём только на словах и бумаге", — заявил депутат в комментарии для РИА Новости.
Уже известно, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины стал начальник оперативного командования "Юг" Валерий Залужный.
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