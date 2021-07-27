EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Употребление ранних арбузов грозит отравлением
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
"Ночлежка" откроет первое российское кафе, где будут работать бездомные люди
Почему банки медлят с подорожанием кредитов, объяснили аналитики
Принц Гарри и Меган Маркл получат $20 млн за новую книгу
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Фильм одного из учеников Сокурова заметили за границей
В России разрабатывают новое покрытие для замены асфальта
Украинская группа Green Grey не сможет выступить из-за русского языка

Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Мир » Бывший СССР » Украина

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку. Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Причина отставки — "отсутствие синергии".

Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Ранее пост министра внутренних дел покинул Арсен Аваков, личность на Украине одиозная и очень влиятельная. Оценивая его отставку, эксперты пришли к выводу, что Аваков решил дистанцироваться от ставшего "токсичным и бесполезным" Зеленского, поскольку метит занять место следующего президента Украины. И вот — следующая отставка.

В отличие от Авакова, который ушёл сам, Хомчака "ушёл" сам Зеленский. Дело, как объяснил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, не в профессиональных качествах главнокомандующего ВСУ.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский) не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооружёнными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты", — приводит его слова РИА Новости.

"Попал под горячую руку"

Настоящей причиной увольнения Руслана Хомчака может быть его нежелание "решить крымский вопрос" военными, силовыми методами, предположил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. У Зеленского в последнее время и так зрада за зрадой, а тут ещё и Крым никак не возвращается.

"Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку-2" без него договорились. А тут ещё и генерал не желает штурмовать полуостров, да ещё и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет: сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернёт бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причём только на словах и бумаге", — заявил депутат в комментарии для РИА Новости.

Уже известно, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины стал начальник оперативного командования "Юг" Валерий Залужный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Киев готовится направить корабли через Керченский пролив
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Осложнения после гриппа и ОРВИ: какие бывают и что делать
Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
Минтруд предложил установить в России День отца
Употребление ранних арбузов грозит отравлением
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
"Ночлежка" откроет первое российское кафе, где будут работать бездомные люди
Почему банки медлят с подорожанием кредитов, объяснили аналитики
Принц Гарри и Меган Маркл получат $20 млн за новую книгу
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Фильм одного из учеников Сокурова заметили за границей
Популярное
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына

Громкое происшествие произошло в Санкт-Петербурге.

К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Формула небес
Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников