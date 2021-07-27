Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак уходит в отставку. Так решил президент Украины Владимир Зеленский. Причина отставки — "отсутствие синергии".

Ранее пост министра внутренних дел покинул Арсен Аваков, личность на Украине одиозная и очень влиятельная. Оценивая его отставку, эксперты пришли к выводу, что Аваков решил дистанцироваться от ставшего "токсичным и бесполезным" Зеленского, поскольку метит занять место следующего президента Украины. И вот — следующая отставка.

В отличие от Авакова, который ушёл сам, Хомчака "ушёл" сам Зеленский. Дело, как объяснил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, не в профессиональных качествах главнокомандующего ВСУ.

"Он (президент Украины Владимир Зеленский) не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооружёнными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты", — приводит его слова РИА Новости.

"Попал под горячую руку"

Настоящей причиной увольнения Руслана Хомчака может быть его нежелание "решить крымский вопрос" военными, силовыми методами, предположил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. У Зеленского в последнее время и так зрада за зрадой, а тут ещё и Крым никак не возвращается.

"Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по "Северному потоку-2" без него договорились. А тут ещё и генерал не желает штурмовать полуостров, да ещё и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку. Но такая должность пустовать не будет: сейчас выдвинут нового "Наполеона", который развернёт бурную деятельность по "деоккупации Крыма", причём только на словах и бумаге", — заявил депутат в комментарии для РИА Новости.

Уже известно, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины стал начальник оперативного командования "Юг" Валерий Залужный.

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