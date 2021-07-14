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Депутат Рады: "Это не отставка Авакова — это кончина Зеленского!"

Мир » Бывший СССР » Украина

С уходом Арсена Авакова с поста главы МВД Украины страна оказалась на пороге больших событий, в числе которых — перевыборы президента и изменение формы правления.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков

Действительно, выглядит довольно странным, что бессменный с 2014 года и считавшийся незаменимым министр внутренних дел Украины, "пересидевший" нескольких премьер-министров и умудрившийся сохранить свой министерский портфель при неоднократно полностью менявшемся составе правительства, вдруг самостоятельно и добровольно подал заявление об отставке. Аваков — личность одиозная, известная на Украине многочисленными "грязными делишками" (чего стоит хотя бы скандал с "рюкзаками Авакова"). Такой должен зубами держаться за власть, чтобы сохранять влияние — хотя бы в целях собственной безопасности.

Но Аваков ушёл — по собственному желанию и "без претензий", как подтвердили и в пресс-службе МВД Украины, и в офисе президента Владимира Зеленского. Что может быть причиной такого решения? Пожалуй, только ещё более заманчивая перспектива и предвкушение новой, большой игры.

Илья Кива
Илья Кива

Слухи, что Аваков собирается баллотироваться на пост мэра Харькова — чушь собачья, уверен депутат Верховной рады Украины от ОПЗЖ Илья Кива. Перед Арсеном Борисовичем есть магнит попритягательней — это пост президента Украины. Почему вдруг? Потому, что "Зеленского уже списали, он больше не нужен и пачкаться возле Зеленского никому больше не нужно", считает нардеп.

"Когда приехал новый управляющий надсмотрщик над Украиной от Америки, Джордж Кент, то первым делом он приехал к Авакову для того, чтобы попросить его больше не защищать и не решать проблемы Зеленского", — напомнил Илья Кива.

Депутат уверен, что именно Аваков давал Зеленскому возможность существовать. Теперь же американские кураторы Украины готовят жёсткий выход для "сбитого лётчика" Зеленского.

"Сейчас Аваков ушёл в сторону, дав возможность мальчику Володе спокойно утонуть в своём дерьме. Он ушёл для большой, новой игры. Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского", — резюмировал Кива.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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