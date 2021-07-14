Арсен Аваков уходит из МВД, чтобы стать президентом Украины

Арсен Аваков метит в преемники Владимира Зеленского, именно этим объясняется его отставка, считает политолог Владимир Джаралла.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал во вторник в отставку, и это вызвало ажиотаж в украинских СМИ, так как никаких видимых причин для этого не было.

Как рассказал Pravda. Ru политический эксперт Владимир Джаралла, Аваков был одним из столпов существующего режима, который выполнял "всю самую грязную работу, на которую не решались многие другие с момента государственного переворота в 2014 году".

По мнению политолога, Аваков, благодаря "грязной неразборчивости" был самой необходимой фигурой на Украине для внешних игроков. И, следовательно, не стесняясь, выполнял те указания, которые ему давались.

Помимо этого, добавил Владимир Джаралла, он до сих пор контролирует ультранационалистов, а также "эскадроны смерти", "переведенные в спящий режим, но которые всегда можно пробудить".

Формально его отставка выглядит как усиление позиции президента Владимира Зеленского, "вроде бы как это его решение". Но с учетом того, насколько стремительно падают его рейтинги, влияние и политические перспективы, каковы бы не были новые назначения, они не меняют общей безрадостной картины, добавил эксперт.

По мнению Владимира Джараллы, Аваков готовится стать следующим президентом и это его собственное решение — уйти из МВД, чтобы подготовится к рывку в карьере.

"Он спокойно пережил и президентство (Петра) Порошенко, и долгое время оставался при президенте Зеленском, хотя они были абсолютно непохожи друг на друга. Его нынешняя отставка практически всеми трактуется как подготовка к претензии на главный пост на Украине, это президентский пост", — отметил эксперт.

Министр внутренних был замешан в ряде украинских скандалов: среди них и история с "рюкзаками Авакова" (дело о растрате госсредств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии), обвинения в бездеятельности при расследовании покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, а также в фальсификации доказательств при аресте подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Согласно украинскому законодательству, отставку Авакова должна утвердить Верховная рада Украины. Это решение в пятницу должны поддержать не менее 226 депутатов. Уже выдвинут кандидат в преемники Авакова, это депутат парламентской фракции "Слуга народа" Денис Монастырский.