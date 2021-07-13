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Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Зеленский уже назвал преемника

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские "прорицатели" не угадали фамилию возможного преемника Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины. Зеленский предложил другого кандидата.

Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Зеленский уже назвал преемника

Арсен Борисович Аваков — единственный министр в правительстве Украины, считавшийся незаменимым с 2014 года. Будучи впервые назначенным на должность главы МВД Украины в правительстве Арсения Яценюка, он умудрился пережить ещё нескольких премьер-министров: Владимира Гройсмана (2016), Алексея Гончарука (2019), при том что вместе с премьерами менялся и весь кабинет министров. В отставку он подал лишь при Денисе Шмыгале.

"Согласно части первой статьи 18 закона Украины "О кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", — сообщила во вторник, 13 июля, пресс-служба МВД Украины.

Украинские СМИ пророчили, что Авакова на посту главы МВД сменит нынешний секретарь СНБО Алексей Данилов, но оказались неправы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал другую кандидатуру. Об этом рассказал в своём Telegram-канале депутат Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами! Голосование за назначение состоится уже в эту пятницу!" — сообщил он.

Денис Монастырский — кандидат юридических наук, депутат Верховной рады Украины, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Его кандидатуру должны поддержать не менее 226 депутатов.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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