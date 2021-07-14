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В Киеве пенсионеры-силовики штурмуют Раду. В ответ - слезоточивый газ

Мир » Бывший СССР » Украина

Акция протеста бывших сотрудников силовых структур, заявленная изначально, мирная, проходящая перед зданием Верховной Рады Украины, одновременно с пленарным заседанием нардепов, перешла в горячую фазу:

В Киеве пенсионеры-силовики штурмуют Раду. В ответ - слезоточивый газ

требующие перерасчёта пенсий и переговоров с Дмитрием Разумковым — спикером Рады, экс-силовики пошли на штурм здания парламента страны, полиция их пытается оттеснить.

Как сообщает ведущий прямую трансляцию завязавшейся потасовки ТК телеканал "Украина-24", протестующие отобрали у полицейских небольшое металлическое заграждение, за что получили струи слезоточивого газа.

На момент публикации материала информации о задержанных и пострадавших не поступало.

С чего началось

Несколько тысяч пенсионеров, приехавших в Киев со всех регионов Украины, стояли под стенами Рады с самого утра.

"Стоим за издевательства над нами! Мы так радуемся и хотим, чтобы это продолжалось бесконечно", — заявил один из экс-силовиков.

К слову, сегодня день на Украине выдался неспокойным:

  • ночью горняки перекрыли трассу в Кировоградской области и требуют выплатить им зарплаты. В шахту спускаться они отказались.

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Сотни пенсионеров МВД штурмуют здание Верховной рады в Киеве
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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