В Киеве пенсионеры-силовики штурмуют Раду. В ответ - слезоточивый газ

Акция протеста бывших сотрудников силовых структур, заявленная изначально, мирная, проходящая перед зданием Верховной Рады Украины, одновременно с пленарным заседанием нардепов, перешла в горячую фазу:
требующие перерасчёта пенсий и переговоров с Дмитрием Разумковым — спикером Рады, экс-силовики пошли на штурм здания парламента страны, полиция их пытается оттеснить.
Как сообщает ведущий прямую трансляцию завязавшейся потасовки ТК телеканал "Украина-24", протестующие отобрали у полицейских небольшое металлическое заграждение, за что получили струи слезоточивого газа.
На момент публикации материала информации о задержанных и пострадавших не поступало.
Несколько тысяч пенсионеров, приехавших в Киев со всех регионов Украины, стояли под стенами Рады с самого утра.
"Стоим за издевательства над нами! Мы так радуемся и хотим, чтобы это продолжалось бесконечно", — заявил один из экс-силовиков.
К слову, сегодня день на Украине выдался неспокойным:
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