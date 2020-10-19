На данный момент на Украине нет человека, который смог бы заменить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины.

Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Кочура.

"Я уже не раз высказывал свое мнение о работе Арсена Авакова. И сейчас мысль ни грамма не изменилась. Я считаю, Аваков находится на своем месте. Я готов проголосовать и поддержать другого кандидата на эту должность, если на это будет воля президента. Я всецело доверяю Зеленскому. Но пока, кажется, президент не видит кандидатуры лучше, нежели Аваков", — пояснил парламентарий.