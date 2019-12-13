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Убийца журналиста Шеремета оказался нацистом и кумиром Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине по подозрению в убийстве российского журналиста Павла Шеремета задержан популярный в стране рок-музыкант, ранее воевавший в АТО Андрей Антоненко. Следователи выяснили, что он еще и активный член неонацистской группировки.

Документальные доказательства этого, как сообщают украинские СМИ, им предоставило МВД страны.

С заявлением в прессе уже выступил Евгений Карась, главарь крупной неонацистской группировки С14* (запрещена в России). Он сказал, что и сам, и его "ребята" будут оказывать "побратиму" полную безоговорочную поддержку.

Еще одним открытием следствия стало то, что в продвижении "творчества" Антоненко самое непосредственное и активное участие принимал экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. Например, рекламировал и, как подозревают теперь правоохранители, давал денег на запись клипа рокера на композицию "Песня специального значения", известную как "Тихо пришел, тихо ушел". В ней "воспеваются" "подвиги героев Украины" — карателей АТО.

Что известно об арестованном рокере

Музыканту 48 лет. Он выступал под псевдонимом Riffmaster. С самых первых дней войны на Донбассе активно в ней участвовал. Сначала был волонтером в армии, затем служил по контракту. Андрей Антоненко — сержант Сил специальных операций ВСУ.

Порошенко в июле 2015 года писал в Facebook:

"Его песня стала неофициальным гимном Сил спецопераций. Самое время ее прослушать заново!"

С появлением подозреваемого "российский след" перестал быть виден

Непосредственно перед задержанием Антоненко МВД Украины объявило о том, что непричастность России к убийству журналиста Шеремета доказана. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, что российский журналист Павел Шеремет переехал на Украину и занимался там "журналистскими расследованиями". Его убили в центре Киева 20 июля 2016 года. С "подачи" Порошенко следователи почти сразу "увидели" в деле "российский след".

*запрещена на территории РФ

 

Темы нацист украина задержан павел шеремет евгений карась петр порошенко андрей антоненко убийство журналиста
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