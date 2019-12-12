Украина признала непричастность РФ к убийству Шеремета

В Национальной полиции Украины заявили о непричастности России к убийству журналиста Павла Шеремета.

Стало известно, что следователи рассматривали четыре версии убийства журналиста — ошибка в объекте преступления, бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность журналиста, а также убийство известной личности для дестабилизации ситуации в стране.

"После отработки трех версий из четырех для них не были найдены подтверждения. Следствие продолжает работать по основной версии — дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности", — рассказал представитель Нацполиции. В убийстве журналиста обвиняются украинские националисты

12 декабря 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины задержали подозреваемых в убийстве Шеремета. По предварительным данным, обвинение предъявлено рок-музыканту и участнику боевых действий в Донбассе Андрею Антоненко, известному под именем Riffmaster.

В 2017 году первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял о причастности России к убийству Павла Шеремета, называл эту версию основной и ссылался на большое количество улик.

Напомним, автомобиль, в котором находился журналист, взорвался утром 20 июля 2016 года в центре Киева. По информации следствия, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте под днищем машины.