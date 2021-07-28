Ким Чен Ын рассказал про "критический момент" и "новую победу"

Ситуация, в которой оказалась КНДР, чем-то напоминает военное время. Однако "наше поколение" способно в итоге решить все проблемы и привести страну к "большой победе", уверен Ким Чен Ын.

Лидер КНДР, обращаясь с речью к ветеранам (в связи с 68-летием перемирия в Корейской войне), отметил: сейчас для страны наступил "момент испытания". Поэтому важно проявить храбность.

"Сегодня для нас настаёт критический момент испытаний, которые сравнимы с состоянием войны, тяготы и затруднения, вызванные длительным локдауном и первым в истории мировым кризисом здравоохранения. Но, как и поколение победителей, которое, столкнувшись с самым серьёзным национальным бедствием, проявило самую большую храбрость и обрело самую крупную победу и почести, наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит нынешний сложный решающий период в ещё большую новую победу", — уверен Ким Чен Ын.

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