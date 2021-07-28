Депутат Рады объяснил, кто "снесёт к чертям собачьим" власть Зеленского

Летняя пора близится к завершению, и вместе со скорой осенью на Украину может прийти очередной политический кризис. С некоторой долей вероятности он может закончиться отставкой президента страны, уверен депутат Рады Илья Кива.

Кива объяснил, что происходит, через Facebook. Он напомнил читателям о масштабном крестном ходе, который организовали в честь 1033-летия Крещения Руси.

"В этом году Крестный ход посвящён идее верности святому православию", — прокомментировал ранее для NewsOne мероприятие управляющий делами Украинской православной Церкви (УПЦ) митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Именно люди, которые поучаствовали в данном крестном ходе, уверен Кива, и станут основными участниками грядущих перемен.

"Запомните тех, кто <...> пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью!" — уверен он.

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